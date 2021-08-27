Пенсіонерів обрадували: для них будуть підвищені пенсії

Нещодавно українців порадували черговим підвищенням пенсій. При цьому дане підвищення не буде пов’язано з будь-якої індексацією – просто деякі категорії пенсіонерів отримають вищі, ніж раніше, виплати.





Яким буде нове підвищення

З першого жовтня наступного року для ряду категорій пенсіонерів, які отримують в нашій країні пенсію, зростуть мінімальні пенсійні виплати. Їх розмір складе від двох з половиною до трьох тисяч гривень. При цьому дане підвищення є, так би мовити, позаплановим. Воно ніяк не прив’язане ні до індексації пенсій, ні до будь-яких планових показників зростання, які передбачені нашим державним бюджетом.

Дані виплати будуть адресними. Їх отримають не всі пенсіонери, а ті, які відповідають певним критеріям. Це будуть люди у віці від сімдесяти п’яти до вісімдесяти років. Даний документ, розроблений безпосередньо експертами з Міністерства соціальної політики, вже був оприлюднений на його офіційному сайті та викладений для відкритого обговорення.

Якщо у людини мінімальна пенсія, а її вік відповідає необхідним критеріям, то вона отримає підвищення пенсії до трьох тисяч гривень. Такі виплати вже вводилися в нашій країні – пенсіонери у віці від вісімдесяти років отримують надбавки аналогічного типу.

Також, як ми писали раніше, на наступний рік заплановано цілих п’ять підвищень пенсії. Наприклад, в січні переглянуть розмір виплат, які отримують особи, що втратили працездатність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. В березні будуть проіндексовані пенсії десяти мільйонів українців з одинадцяти з половиною.

На даний момент ведеться розробка законопроекту номер 4668. Якщо він буде успішно прийнятий, то після його прийняття розмір пенсій у всіх українців, які їх отримують, значно зросте. Це повинно вирішити проблему дуже низьких пенсійних виплат в нашій країні.