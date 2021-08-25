ПриватБанк попередив українців: на цьому тижні він працювати не буде

Цей тиждень особливий для всіх українців, адже ми відзначаємо тридцятирічний ювілей нашої країни. І все-таки святкові дні традиційно пов’язані з деякими незручностями. Так, ПриватБанк попередив українців, що на цьому тижні він майже не буде працювати.





Яким буде режим роботи ПриватБанку

Оскільки вихідні дні на цьому тижні будуть досить тривалими, «ПриватБанк» вніс певні корективи в їх графік. Наприклад, в суботу та неділю, двадцять першого і двадцять другого числа, всі відділення банківської організації працювали в звичайному режимі. Що ж стосується святкових днів, які приурочені до Дня Незалежності, то всі відділення ПриватБанку закриті. Проте, двадцять восьмого числа, в суботу, всі відділення вже будуть працювати в своєму звичайному режимі, адже українці будуть відпрацьовувати за понеділок.

Проте, це не означає, що послугами банку буде зовсім неможливо скористатися. Додаток «Приват24» буде працювати так само, як і раніше, це ж стосується і банківських терміналів, а також апаратів для видачі готівки. У разі, якщо з ними виникнуть які-небудь проблеми, то служба технічної підтримки також працює цілодобово, і в неї можна зателефонувати в будь-який день і в будь-який час.

Також ПриватБанк розробив кілька урочистих цифрових обкладинок до свята. Тепер кожен його клієнт може на свій розсуд вибрати, як повинна виглядати його платіжна картка.

Як ми писали раніше, «ПриватБанк» запустив програму підтримки бізнесу. Взяти участь в цій програмі дуже просто. Вам достатньо просто зареєструватись з шістнадцятого серпня по п’яте вересня на сайті «успішного бізнесу». Потім вам подзвонить представник банку і попросити підтвердити участь в акції. Для цього вам треба буде повідомити ІПН або ж ЄДРПОУ компанії, через яку ви бажаєте підключити дану послугу, після чого відкрити рахунок в гривні на сайті, або у відділенні банку. Потім ви повинні будете підключитися до тарифного плану «Бізнес Старт». Пільгові умови будуть діяти аж до кінця жовтня.