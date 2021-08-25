ПриватБанк предупредил украинцев: на этой неделе он работать не будет

Эта неделя — особенная для всех украинцев, ведь на ней мы отмечаем тридцатилетний юбилей нашей страны. И все-таки праздничные дни традиционно связаны с некоторыми неудобствами. Так, ПриватБанк предупредил украинцев, что на этой неделе он почти не будет работать.





Каким будет режим работы ПриватБанка

Поскольку выходные дни на этой неделе будут достаточно длительными, «ПриватБанк» внес определенные коррективы в их график. Например, в субботу и воскресенье, двадцать первого и двадцать второго числа, все отделения банковской организации работали в обычном режиме. Что же касается праздничных дней, которые приурочены ко Дню Независимости, то все отделения ПриватБанка закрыты. Тем не менее, двадцать восьмого числа, в субботу, все отделения уже будут работать в своем обычном режиме, ведь все украинцы будут отрабатывать за понедельник.

Тем не менее, это не означает, что услугами банка будет совсем невозможно воспользоваться. Приложение «Приват24» будет работать так же, как и ранее, это же касается и банковских терминалов, а также аппаратов для выдачи наличных средств. В случае, если с ними возникнут какие-нибудь проблемы, то служба технической поддержки также работает круглосуточно, и в нее можно позвонить в любой день и в любое время.

Также ПриватБанк разработал несколько торжественных цифровых обложек к празднику. Теперь любой его клиент может на свое усмотрение выбрать, как должна выглядеть его платежная карточка.

Как мы писали ранее, «ПриватБанк» запустил программу поддержки бизнеса. Принять участие в этой программе очень просто. Вам достаточно просто зарегистироваться с шестнадцатого августа по пятое сентября на сайте «успешного бизнеса». Затем вам позвонит представитель банка и попросить подтвердить участие в акции. Для этого вам надо будет сообщить ИНН или же ЕГРПОУ компании, по которой вы желаете подключить данную услугу, после чего открыть счет в гривне либо на сайте, либо в отделении банка. Затем вы должны будете подключиться к тарифному плану «Бизнес Старт». Льготные условия будут действовать вплоть до конца октября.