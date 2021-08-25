Українцям пообіцяли цілих п’ять підвищень пенсії в наступному році

У наступному, 2022 році, українцям пообіцяли цілих п’ять перерахунків пенсії. Це торкнеться багатьох категорій громадян відповідного віку. Хто ж саме може розраховувати на підвищення?





Кому пощастить наступного року

В даний момент ведеться розробка законопроекту номер 4668. Якщо він буде успішно прийнятий, то розмір пенсій у всіх українців, які їх отримують, значно зросте. Це повинно вирішити проблему дуже низьких пенсійних виплат в нашій країні. Зараз їх середній розмір коливається в діапазоні від трьох тисяч п’ятисот до трьох тисяч семисот гривень – це один з найнижчих показників серед європейських країн.

Існує попередній план, на який будуть орієнтуватися для того, щоб знайти кошти в бюджеті на підвищення пенсій. Всього на наступний рік заплановано п’ять підвищень. Ось вони:

У січні переглянуть розмір виплат, які отримують особи, які втратили працездатність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

У березні будуть проіндексовані пенсії десяти мільйонів українців. Також зросте розмір вікових надбавок для тих, хто досяг віку старше сімдесяти п’яти років.

У липні очікується підвищення прожиткового мінімуму. Це повинно вплинути на розмір усіх виплат, які розраховуються на його основі, в тому числі і пенсій більшості видів.

У жовтні буде підвищена мінімальна пенсія всіх українців, які вийшли на заслужений відпочинок в шістдесят п’ять років, виконавши при цьому всі вимоги Пенсійного фонду за частиною стажу.

Нарешті, в грудні ще раз зросте прожитковий мінімум, а разом з ним – знову виростуть всі відповідні доплати.

На даний момент, втім, не зовсім зрозуміло, де можна взяти гроші в бюджеті на дане підвищення. Проте, українців заспокоюють, запевняючи, що витрати на ці підвищення будуть закладені в бюджет.