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Українцям пообіцяли цілих п’ять підвищень пенсії в наступному році

25.08.2021
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У наступному, 2022 році, українцям пообіцяли цілих п’ять перерахунків пенсії. Це торкнеться багатьох категорій громадян відповідного віку. Хто ж саме може розраховувати на підвищення?


Кому пощастить наступного року

В даний момент ведеться розробка законопроекту номер 4668. Якщо він буде успішно прийнятий, то розмір пенсій у всіх українців, які їх отримують, значно зросте. Це повинно вирішити проблему дуже низьких пенсійних виплат в нашій країні. Зараз їх середній розмір коливається в діапазоні від трьох тисяч п’ятисот до трьох тисяч семисот гривень – це один з найнижчих показників серед європейських країн.

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Існує попередній план, на який будуть орієнтуватися для того, щоб знайти кошти в бюджеті на підвищення пенсій. Всього на наступний рік заплановано п’ять підвищень. Ось вони:

  • У січні переглянуть розмір виплат, які отримують особи, які втратили працездатність внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
  • У березні будуть проіндексовані пенсії десяти мільйонів українців. Також зросте розмір вікових надбавок для тих, хто досяг віку старше сімдесяти п’яти років.
  • У липні очікується підвищення прожиткового мінімуму. Це повинно вплинути на розмір усіх виплат, які розраховуються на його основі, в тому числі і пенсій більшості видів.
  • У жовтні буде підвищена мінімальна пенсія всіх українців, які вийшли на заслужений відпочинок в шістдесят п’ять років, виконавши при цьому всі вимоги Пенсійного фонду за частиною стажу.
  • Нарешті, в грудні ще раз зросте прожитковий мінімум, а разом з ним – знову виростуть всі відповідні доплати.

На даний момент, втім, не зовсім зрозуміло, де можна взяти гроші в бюджеті на дане підвищення. Проте, українців заспокоюють, запевняючи, що витрати на ці підвищення будуть закладені в бюджет.

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25.08.2021
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