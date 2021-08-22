Українців попередили про куріння на вулиці: за це штрафуватимуть

У нашій країні вже давно діють правила проти куріння на вулиці – за це повинні штрафувати. Проте, аж до недавнього часу цей закон дотримувався не надто активно. Втім, зараз, здається, ситуація змінюється.





Де не можна палити і де можна

Згідно з даними з інформаційно-телекомунікаційної системи Національної поліції, в нашій країні почали набагато активніше, ніж раніше, штрафувати за куріння тютюнових виробів у невідведених для цього місцях (стаття 175-1 КУпАП). Тільки за перші півроку – з січня по липень – кількість штрафів зросла на вісім відсотків порівняно з аналогічним семимісячною періодом минулого року.

Як свідчить статистика, всього Національна поліція притягла до адміністративної відповідальності за куріння в недозволених для цього місцях 206 003 людей. Це на 16 936 осіб більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли було залучено 189 067 громадян нашої країни. Аналогічно зросла і сумарна кількість виписаних штрафів – на сто п’ятдесят тисяч гривень. Всього співробітники правоохоронних органів зібрали більше п’яти мільйонів гривень штрафів.

Заборона на куріння стосується не тільки сигарет, але також і кальянів і всіх видів електронних сигарет – вейпів, «айкосів» тощо. До місць, де заборонено куріння, відносяться ліфти, приміщення та території будь-яких закладів охорони здоров’я, включаючи лікарні, поліклініки тощо. Також куріння заборонено на території культурних об’єктів, будь-яких навчальних закладів, дитячих майданчиків, під’їздів житлових будинків, підземних переходів, ресторанів та інших закладів громадського харчування, державних установ, стаціонарно обладнаних зупинок маршруток, в громадському транспорті, включаючи тамбури поїздів.

Штраф за куріння в недозволених для цього місцях становить від п’ятдесяти однієї до ста сімдесяти гривень, якщо це у вас перше порушення, і від ста сімдесяти до трьохсот сорока гривень, якщо ви потрапляєте співробітникам правоохоронних органів вже повторно. Палити можна тільки в спеціально обладнаних місцях, де повинні бути мусорки і спеціальний знак.