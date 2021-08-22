Украинцев предупредили о курении на улице: будут штрафовать

В нашей стране уже давно действуют правила против курения на улице — за это должны штрафовать. Тем не менее, вплоть до недавнего времени этот закон соблюдался не слишком активно. Впрочем, сейчас, кажется, ситуация меняется.





Где нельзя курить и где можно

Согласно данным из информационно-телекоммуникационной системы Национальной полиции, в нашей стране начали гораздо активнее, чем раньше, штрафовать за курение табачных изделий в не отведенных для этого местах (статья 175-1 КУпАП). Только за первые полгода — с января по июль — количество штрафов выросло на восемь процентов по сравнению с аналогичным семимесячным периодом прошлого года.

Как свидетельствует статистика, всего Национальная полиция привлекла к административной ответственности за курение в неположенных для этого местах 206 003 человек. Это на 16 936 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было привлечено 189 067 граждан нашей страны. Аналогично возросло и суммарное количество выписанных штрафов — на сто пятьдесят тысяч гривен. Всего сотрудники правоохранительных органов собрали больше пяти миллионов гривен штрафов.

Запрет на курение касается не только сигарет, но также и кальянов и всех видов электронных сигарет — вейпов, «айкосов» и так далее. К местам, где запрещено курение, относятся лифты, помещения и территории любых заведений здравоохранения, включая больницы, поликлиники и так далее. Также курение запрещено на территории культурных объектов, любых учебных заведений, детских площадок, подъездов жилых домов, подземных переходов, ресторанов и других заведений общественного питания, государственных учреждений, стационарно оборудованных остановок маршруток, в общественном транспорте, включая тамбуры поездов.

Штраф за курение в неположенных для этого местах составляет от пятидесяти одной до ста семидесяти гривен, если это у вас первое нарушение, и от ста семидесяти до трехсот сорока гривен, если вы попадаетесь сотрудникам правоохранительных органов уже повторно. Курить можно только в специально оборудованных местах, где должны быть мусорки и специальный знак.