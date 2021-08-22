Волочаться за кожною спідницею: названі знаки Зодіаку, які більше за інших схильні до зрад

Будь-які відносини будуються на вірності – цю прописну істину, сподіваємося, нікому пояснювати не треба. Однак деякі люди цього не розуміють: їхні статеві органи виявляються сильнішими за розум, і вони починають зражувати своїй другій половинці. Експерти в області астрології розповіли, які знаки Зодіаку схильні до цього найбільшою мірою.





Які знаки схильні до зрад, і чому вони це роблять?

В першу чергу, часто зраджують Стрільці. Представники цього знака – як чоловіки, так і жінки – дуже енергійні, неслухняні і терпіти не можуть рутину. Іншими словами, якщо у ваших стосунках все добре і вже налагоджений спільний побут, то Стрілець може раптом почати дратуватися такий рутиною, навіть якщо сам не розуміє причини. Нові інтрижки на стороні приносять в їхнє життя ті гострі відчуття, яких їм не вистачає в побуті.

Дуже незалежні також Водолії. Вони є одинаками, які намагаються відокремитися від свого оточення і не допустити людей до свого особистого простору. Зрада для Водолія – ​​в першу чергу, спроба довести самому собі, що він все ще незалежний і може робити все, що хоче.

Близнюки поєднують веселу вдачу, доброту і схильність до співчуття, через що до них часто тягнуться люди. Також вони завжди відкриті новому. Результат? Представник знака може бути готовий «приголубити» друга або знайомого, щоб його втішити або підбадьорити. Про свої стосунки в цей момент він легко може забути.

Нарешті, Тельці дуже люблять секс, і тому їм часто важко встояти перед спокусами. Саме про чоловіків-Тельців сказано, що «чоловік зраджує тілом, а жінка – тілом і душею». Правда, для жінок-представниць цього знака сказане точно так само є справедливим: вони теж можуть зрадити «лише тілом».