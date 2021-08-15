Украинцам назвали автомобили, за которые придется заплатить большой налог

В этом году в июле месяце местные бюджеты были наполнены транспортным налогом на сумму 5.9 млн гривен от физических лиц. А с периода 1 января и до конца июля включительно в бюджет поступило 37 млн гривен от граждан Украины, в которых в арсенале роскошные авто. Данная информация была официально озвучена Государственной налоговой службой.





248 моделей автомобилей подлежат налогообложению. В списке представлены следующие марки авто:

AstonMartin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Chevrolet;

Ferrari;

Jaguar;

Lamborghini;

LandRover;

Lexus;

Maserati;

Mclaren;

Mercedes-Benz;

Rolls-Royce;

Tesla;

Porsche.

25 тысяч гривен – сумма транспортного налога за каждый представленный автомобиль.

Если стоимость автомобиля превышает 2.25 млн гривен на автомобильном рынке (а это соответствует 375 размерам минимальной заработной платы), и возраст машины не старше 5 лет от года выпуска, то граждане Украины обязаны оплачивать данный сбор. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Для удобства расчета стоимости авто, Министерство экономики разработало специальный калькулятор, действующий на официальном сайте. Им могут воспользоваться авто-владельцы.

Министерством финансов, в связи с ростом «минималки» и ростом цен на авто (именно тех, которые подлежат налогообложению), было сделано предложение: снизить «планку» до 200 «минималок». Это обяжет украинцев платить налог за роскошные автомобили, которые стоят от 1.2 млн гривен.