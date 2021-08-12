Ваш пин изменен: украинцам приходят странные СМС от ПриватБанка
С какой целью финучреждение меняет пароли от карточек клиентов?
Клиенты ПриватБанка в последние месяцы все чаще жалуются на странные СМС от учреждения. В сообщениях говорится об изменении банком пароля от личной платежной карточки и предоставляется новый пин-код. С какой же целью банк меняет пароли без разрешения клиентов?
Почему ПриватБанк меняет пароли от карточек украинцев?
В ПриватБанке объяснили, что пин-коды пользователей они меняют исключительно с целью обезопасить средства на счету. К таким мерам работникам банка приходится прибегать, когда у них есть основания полагать, что данные карты могли попасть в руки злоумышленника.
Например, клиент мог воспользоваться банкоматом или терминалом, на котором позже были обнаружены посторонние предметы, камеры и т. д. В таком случае немедленное изменение пароля – единственный способ защитить счета пользователя от мошенников.
Государственный банк призывает украинцев не волноваться из-за внезапной смены пароля. Ведь на банкоматах в последнее время все чаще обнаруживают различные мошеннические устройства. Особую популярность в преступных кругах приобрели скам-устройства, которые устанавливают в разъем для карты, считывая таким образом ее данные. Поэтому ПриватБанку, как и другим украинским финансовым учреждение, приходится постоянно быть настороже и оперативно реагировать на внештатные ситуации.
Как избежать изменения пин-кода?
Чтобы банку не приходилось по собственной инициативе устанавливать новый пароль на вашу карту, стоит быть очень внимательным в процессе пользования банкоматом или терминалом.
Правила безопасного обращения с банкоматом:
- осматривайте банкомат или терминал перед использованием на наличие посторонних предметов;
- вводя пин-код на устройстве, закрывайте циферблат рукой. Это поможет скрыть код от камер злоумышленников, которые могут быть установлены на банкомате;
- старайтесь не проводить операции с картой в банкоматах, расположенных в уединенных местах;
- выбирайте устройства, которые находятся неподалеку от уличных камер видеонаблюдения.
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