Ваш пин изменен: украинцам приходят странные СМС от ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка в последние месяцы все чаще жалуются на странные СМС от учреждения. В сообщениях говорится об изменении банком пароля от личной платежной карточки и предоставляется новый пин-код. С какой же целью банк меняет пароли без разрешения клиентов?





Почему ПриватБанк меняет пароли от карточек украинцев?

В ПриватБанке объяснили, что пин-коды пользователей они меняют исключительно с целью обезопасить средства на счету. К таким мерам работникам банка приходится прибегать, когда у них есть основания полагать, что данные карты могли попасть в руки злоумышленника.

Например, клиент мог воспользоваться банкоматом или терминалом, на котором позже были обнаружены посторонние предметы, камеры и т. д. В таком случае немедленное изменение пароля – единственный способ защитить счета пользователя от мошенников.

Государственный банк призывает украинцев не волноваться из-за внезапной смены пароля. Ведь на банкоматах в последнее время все чаще обнаруживают различные мошеннические устройства. Особую популярность в преступных кругах приобрели скам-устройства, которые устанавливают в разъем для карты, считывая таким образом ее данные. Поэтому ПриватБанку, как и другим украинским финансовым учреждение, приходится постоянно быть настороже и оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Как избежать изменения пин-кода?

Чтобы банку не приходилось по собственной инициативе устанавливать новый пароль на вашу карту, стоит быть очень внимательным в процессе пользования банкоматом или терминалом.

Правила безопасного обращения с банкоматом: