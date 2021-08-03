Украинские пенсионеры будут больше получать – правительство увеличило пенсии

Представители Пенсионного Фонда Украины заявили, что в результате перерасчета пенсии для определенных категорий граждан выплаты им будут увеличены на порядок. В эту категорию попали ликвидаторы Чернобыльской АЭС, а также пострадавшие в результате взрыва.





Подробности о нововведении

Стоит заметить, что это не первое повышение пенсий, которое пришлось испытать на себе украинцам в этом году. Начиная с июля 2021 выплаты поднялись сразу для нескольких категорий граждан, а в ближайшем будущем минимальная пенсия будет увеличена для всех жителей страны в возрасте. Однако нынешний перерасчет коснулся только участников ликвидации ЧАЭС, а также людей, которые получили инвалидность в результате инцидента. Увеличение выплаты зависит от группы инвалидности, подробный перечень дальше:

III группа – 3700 грн;

II группа – 4800 грн (ликвидаторы ранее получали 2966 гривен, пострадавшие -2317)

I группа – 6000 грн (ранее ликвидаторы 3337, пострадавшие 2781).

Также выплаты увеличены для детей, получивших инвалидность в результате происшествия – раньше они получали 1854 гривен, теперь 3700.

Озвученные цифры – надбавки, с учетом некоторых особенностей системы накопления. Минимальный уровень пенсии также был повышен, для третьей группы он составил 6 204,21 гривны, второй 8 272,28, первый 10 340,35.

Сейчас представители ведомства решают бюджетные вопросы, завершение подготовки назначено на 1 января следующего года. Начиная с указанного момента пенсии начнут начисляться по новому тарифу.