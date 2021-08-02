Еще одна страна предлагает рекордные зарплаты украинцам

Тенденция эмиграции на Кипр набирает все большую популярность среди украинцев. И не удивительно. Ведь зарплата, которую предлагают нашим соотечественникам на этом «райском острове», составляет не менее 2 тыс. долларов в месяц.





В течение прошлого года около 12 тыс. украинцев официально трудоустроились на Кипре. Наиболее популярной для иммигрантов из Украины оказалась сфера IT. Более 50% наших сограждан устроились техническими специалистами, разработчиками и инженерами в местные компании. Ориентировочная зарплата для такого работника на острове сейчас составляет от 150 до 250 тыс. грн ежемесячно. Именно такие данные обнародовал украинский портал для поиска работы grc.ua.

Второе место по популярности на Кипре заняла профессия банковского служащего. Особенно востребованными здесь являются клиент-менеджеры и финансовые аналитики. На третьем же месте оказались менеджеры по продажам и администраторы.

Требования к работникам у киприотов достаточно высоки:

свободное владение английским языком;

50% работодателей указывают опыт работы более 3 лет;

около 30% – ищут сотрудника с опытом более 1 года;

7% объявлений не содержат требований к опыту.

К работникам из других стран на Кипре относятся очень лояльно. Вам помогут оформить рабочую визу, трудоустроиться и даже привезти в страну свою семью. Высоко ценят местные работодатели и коммуникативные навыки работников. Поэтому если вы умеете работать в команде, и обожаете общение с людьми, найти работу на Кипре будет гораздо проще.

Что касается зарплаты, она здесь не идет ни в какое сравнение со средним доходом в Украине. Стартует зарплата украинца на Кипре с 68 тыс. грн. Такие суммы зарабатывают 44% наших иммигрантов. Еще треть получает чуть более 113 тыс. грн. От 158 до 248 тыс. грн зарабатывают 20% украинцев. А вот на ставку, выше 248 тыс. гривен, на острове могут рассчитывать лишь 2% наших соотечествеников. Такие работники обычно имеют высокую квалификацию и внушительный профессиональный опыт.