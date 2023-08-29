Розкрито ціни на газ для населення цієї осені: в притул до двохзначних цифр за куб

У вересні ціни на газ для населення залишатимуться стабільними і коливатимуться в межах 7,70-9,99 гривень, повідомляє “ГазПравда”.

З початком осені 12 постачальників газу оприлюднили свої річні плани, які діятимуть до травня 2024 року. Серед них сім постачальників пропонують газ за ціною менше 8 гривень за кубометр, а п’ять – від 8,2 гривні. Найдешевший газ по 7,7 грн за кубометр пропонує компанія “Eru People”, тоді як найдорожчий тариф – 9,99 грн за кубометр – пропонує “Рітейл Сервіс” під торговою маркою “SweetloGas”.

Варто зазначити, що переважна більшість українських домогосподарств – близько 98% – наразі є клієнтами газопостачальної компанії “Нафтогаз України”, яка обслуговує 12,4 млн сімей. Для цих споживачів ціна на газ становить 7,96 грн за кубометр.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив дію публічних конкурентних закупівель (ПКТ) у газовому секторі, гарантуючи, що тарифи для населення не зростатимуть до 15 квітня 2023 року. Уряд також знизив ціни на газ для виробництва тепла для комерційних споживачів та бюджетних організацій.