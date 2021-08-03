Київстар зробив щедрий подарунок мільйонам своїх абонентів

Нещодавно мобільний оператор «Київстар» зробив чудовий подарунок мільйонам своїх абонентів. Тепер величезна кількість найбільш популярних додатків будуть повністю безлімітними.





Якими будуть умови нової акції?

Термін дії нової акції, запушенної мобільним оператором, триватиме аж до кінця серпня. Протягом усього цього часу у користувачів не будуть списуватися гігабайти мобільного інтернету за використання цілого ряду сайтів і додатків. Все, що потрібно для цього – активувати послугу за допомогою безкоштовного і простого коду USSD.

Для частини абонентів без будь-якої оплати за трафік працюватимуть популярні додатки потокового відео, такі як YouTube, Київстар ТБ, Megogo, Netflix, 1+1 video і Disney. За умовами тарифних планів у цих абонентів гігабайти за використання таких сервісів списуються, проте більше цього відбуватися не буде. Активувати цю послугу можна за допомогою комбінації *261#.

Для абонентів з іншими тарифними планами безкоштовними і безлімітними Київстар робить різні популярні соціальні мережі та месенджери, такі як TikTok, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, а також Facebook messenger. Активуються вони за допомогою простого коду *262#. Абоненти мобільного оператора отримають СМС-повідомлення з умовами акції, проте потрібно пам’ятати, що для того, щоб підключити її, є один дуже важливий фактор. У вас повинен бути вже оплачений місяць користування тарифним планом, або, принаймні доба користування ним.

Як ми писали раніше, Київстар змінить умови одного зі своїх тарифних планів. У тарифному плані LOVE стане доступним більша кількість гігабайтів інтернету і хвилин для дзвінків. Старий тарифний план отримає назву «LOVE 2020» і з цього дня стане недоступним для підключення, що теж слід пам’ятати. Детальні умови оновленого тарифного плану з’являться на сайті мобільного оператора четвертого серпня, в день, коли його остаточно запустять.