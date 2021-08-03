Ці українські копійки коштують фантастичні гроші

У це важко повірити, але навіть в нашій країні є монети, які можуть коштувати просто фантастичних грошей. Так, за деякі зразки копійок, які раніше випускалися в Україні, колекціонери, які їх шукають, готові віддати тисячі гривень, а то й доларів. Чи можна собі таке уявити? Тим не менш, це факт.





Як виглядають найдорожчі українські монети і чому вони так цінуються

Однією з найбільш дорогих українських монет, за які готові віддати чималі гроші нумізмати і колекціонери, є дві копійки зразка 1992 року. Залежно від стану вони можуть коштувати від тринадцяти до тридцяти тисяч гривень. Слід зазначити, що далеко не кожна монетка коштує стільки грошей, а тільки ті копійки, які вийшли з вузьким вінком – це був пробний тираж, одні з перших монет, викарбуваних у незалежній Україні.

Цікаво, що при карбуванні цієї монети обідок дуже сильно віддалився від краю, і це помітно. В обіг вийшла дуже незначна кількість таких монет, а після монетки в дві копійки і зовсім повністю вийшли з обігу. Саме тому вони такі рідкісні і настільки сильно цінуються у всіх нумізматів.

Дві копійки 1992 року випуску, як і практично будь-які монетки, можуть бути виконані з різних матеріалів, в тому числі сталі (магнітної або ж немагнітної), алюмінію, міді, нікелевого сплаву. Найдешевша – монетка з алюмінію. Її можна продати за суму від тринадцяти до двадцяти тисяч гривень. Найдорожча ж – дві копійки 1992 року з немагнітної сталі, яка коштує більше тисячі доларів.

Втім, це далеко не межа вартості для монеток. Найдорожча українська монета – це браковані десять копійок зразка вже не настільки далекого 2008 року. Її вартість становить фантастичних двісті п’ятдесят тисяч гривень!