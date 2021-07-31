Сотовый оператор «Киевстар» запустил услугу, о которой все давно мечтали

Недавно мобильный оператор «Киевстар» запустил новую услугу, о которой все мечтали уже давно. Причем для того, чтобы ее подключить, не нужно вообще практически ничего — только ввести простейшую комбинацию. Что же это за услуга?





Новая услуга и ее детали

Новая услуга, запущенная мобильным оператором, будет действовать на протяжении всего августа. Она позволит всем абонентам предоплаты совершенно бесплатно пользоваться популярнейшими сервисами, в том числе:

YouTube

Киевстар ТВ

Megogo

Netflix

1 + 1 video

Disney.

Активировать данную акцию можно просто введя простейший код: *261#. После этого у вас перестанут списываться пакетные мегабайты при просмотре видео в данных стриминговых сервисах, что, безусловно, является очень полезным для всех без исключения. Теперь можно сколько угодно смотреть видео и фильмы, не боясь за трафик!

Следует отметить, что абоненты с тарифами, на которые распространяется данная акция, должны получить SMS-сообщение с ее условиями. Также важно помнить, что действовать данная услуга будет только в том случае, если у вас была оплачена стоимость пакета услуг в месяц или четыре недели или, по крайней мере, на один день. Для того, чтобы трафик, идущий через приложения, идентифицировался корректно, вам необходимо в первую очередь знать, что лучше пользоваться только их официальными версиями. Также желательно отключать VPN-сервисы, если вы ими пользуетесь.

Как мы писали ранее, с первого августа будет полностью прекращено предоставление услуги «Киевстар Футбол». Все пользователи, которые оплатили подписку наперед, получат компенсацию за те дни, в течение которых не смогут использовать услугу. Тем, кто все еще хочет смотреть футбольные, а также другие спортивные матчи, можно просто скачать приложение «Киевстар ТВ», в котором можно смотреть трансляции двухсот семидесяти телеканалов, в том числе спортивных.