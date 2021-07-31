Польща знову кличе українців: зарплати більше $2000 одразу

Кількість вакансій для українських заробітчан у Польщі почала стрімко зростати ще навесні. А влітку досягла просто рекордних масштабів. Оскільки саме на теплу пору року припадає пік будівельних та ремонтних робіт, сусідня держава потребує все більше робочих рук. Навіть українці без жодної кваліфікації можуть заробляти чималі суми та навчатися професії просто на робочому місці.





Згідно із даними популярного українського інтернет-ресурсу для пошуку роботи rabota.ua, особливо зацікавлені поляки у хороших електриках. Досвідченому спеціалісту у цій галузі вони готові платити по 50-70 тис. грн щомісяця. До того ж працівнику створюють усі умови для ефективного виконання професійних обов’язків, включаючи навіть допоміжний персонал.

Працівники у Польщі також можуть розраховувати на:

навчання в процесі роботи;

оплачуваний проїзд до робочого місця;

робочий одяг;

аванс кожного тижня.

Українці без освіти, що влаштовуються різноробочими, також можуть розраховувати на доволі високу зарплатню. За місяць можна отримати 34-40 тис. грн. В залежності від тяжкості роботи, працевлаштуватися за такою вакансією можуть як чоловіки , так і жінки. Переважно наймають заробітчан, яким менше ніж 45 років.

Проїзд на роботу та житло різноробочим оплачують працедавці. Хвилюватися за відсутність кваліфікації тут не доводиться, адже із першого ж дня вас почнуть навчати просто в процесі роботи.

Ще одним вигідним варіантом працевлаштування є посада пакувальника замовлень у місцевих інтернет-магазинах. Із такою роботою впорається і чоловік, і жінка. Все залежить від того, що продає інтернет-магазин, та наскільки важкий вантаж доведеться підіймати працівнику.

Особливих вмінь чи кваліфікації тут також не вимагають. А заробити за місяць можна від 30 до 35 тис. грн, тобто понад $1000. Єдиною умовою є наявність у працівника робочої візи типу Д05А, що дозволяє провадити трудову діяльність на території Польщі протягом 180 днів.