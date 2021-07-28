Массовые неплатежи: стало известно о ценах на электроэнергию

В Минэнергетики Украины приняли решение перенести повышение цен за пользование электроэнергией еще на один месяц. Поэтому рост тарифов, согласно плану ведомства, нам следует ожидать лишь с 1 сентября текущего года. Но почему же чиновники решили отложить изменения, которые должны были вступить в силу еще в июле?





В очередной раз перенести дату изменения режима ПСО, согласно которому энергокомпании поставляют населению ресурс по фиксированной стоимости, Минэнергетики заставило так называемое «плохое предчувствие». Как сообщил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при КГГА Олег Попенко, в министерстве до сих пор не уверены, что выбранная модель повышения тарифов является верной.

Сомневаться властный орган заставляет недавний опыт. Январская отмена тарифной ставки 90 коп. для первых 100 киловатт электроэнергии привела к падению платежеспособности граждан почти на 20%. Поэтому в министерстве уже взволнованы тем, что после повышения цен на ресурс украинцы просто перестанут платить энергокомпаниям за их услуги.

Сейчас основной стратегией министерства по повышению цен является разделение потребителей на категории по объему использования электричества. Тарифы в таком случае будут выглядеть следующим образом:

использовано до 100 кВт*ч в месяц – цена 1-1,2 грн за единицу энергии;

потреблено 100-300 кВт*ч – 1,68 грн за киловатт;

300-500 кВт*ч – ставка 2,4 грн;

более 500 кВт * ч – цена 3,5 грн за киловатт.

В этом случае граждане, использующие до 100 киловатт в месяц, будут платить за свет даже меньше, чем сейчас. Но для домохозяйств, потребляющих сверх указанной нормы, квитанция потяжелеет примерно на 100-200 грн. Такой скачок стоимости ресурса для многих может оказаться неподъемным.

В данной стратегии конечно есть и свои плюсы. В частности Олег Попенко утверждает, что в первую категорию потребителей, которым хватает 100 киловатт в месяц, попадет около 40% украинцев. Однако ситуации остальных 60% точно не позавидуешь.

Остается только надеяться, что сэкономленный месяц на размышления позволит Минэнергетики еще раз пересмотреть свои планы и выбрать вариант тарификации, который не поставит под угрозу платежеспособность населения.