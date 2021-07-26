Более 20 тысяч без образования: названа работа в Украине, за которую готовы платить

В июле в Украине на пик популярности вышла профессия няни. И не удивительно, ведь до начала нового учебного года осталось не так уж много времени. Поэтому работающие родители активно ищут надежного человека, которому смогут доверить самое дорогое. Мы решили узнать насколько выгодна работа няни в Украине.





Оказывается даже без специального образования няня вполне может рассчитывать на 20 тысяч гривен в месяц. Что уж говорить об опытных воспитательницах, имеющих психологическое или педагогическое образование.

Согласно данным популярного украинского онлайн-ресурса для поиска работы Jooble, наиболее популярной профессия няни является в крупных городах, таких как Киев, Львов, Днепр или Харьков. Воспитательницу для ребенка чаще всего ищут весной и летом. Однако профессия стабильно держится в тренде в течение всего года.

Большое количество семей ищет няню на длительный период, то есть с детства и до тех пор, пока ребенок не вырастет. Но немало объявлений предлагают трудоустройство и на неполный рабочий день. В обязанности такой воспитательницы входит забрать ребенка из школы, сделать с ним уроки, покормить и дождаться возвращения родителей с работы.

Зарплата няни зависит как от графика работы, так и от опыта кандидата. Работая неполный день, заработать можно около 350-500 гривен в час. Постоянная работа на целый день может принести месячный доход от 10 до 20 тыс. грн. Самой высокой ставка конечно же будет в столице и крупных городах.

Требований к няне у работодателей немного. Чаще всего это наличие хотя бы 2 лет практического опыта, любовь к детям и умение находить с ними общий язык. Хотя диплом учительницы младших классов, воспитательницы, или детского психолога значительно повысит шансы устроиться на высокооплачиваемую работу.