Люди, рожденные под этим знаком зодиака, ненадежные партнеры разрывают отношения по любой причине

Известный астролог назвала знак зодиака, представителей которого смело можно назвать худшими семьянинами. Они легко разрывают отношения по любой причине, если им что-то не понравится.





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Данную информацию предоставила Натали Маркот, известный эксперт по звездам. По словам специалиста, самым ненадежным семьянином можно назвать Овнов. Представители этого знака всегда импульсивны и агрессивны, действуют часто необдуманно и поспешно, что приводит к регулярным разрывам отношений.

Овнам свойственно не любить:

рутинная жизнь;

постоянное хобби;

скучные занятия.

Эти люди крайне эмоциональны, что особенно сильно проявляется в их личной жизни. Длительные обдумывания поступков и решений им не свойственны, представители Овна часто рубят без примерки, без взвешивания «за» и «против». Ими руководит каприз, а не строгий расчет, поэтому они легко влюбляются и создают незабываемые отношения, наполненные действиями, жаркими вечерами любви и приключениями. Есть и обратная сторона таких предпочтений – любое, даже мало значимое, событие может стать причиной расторжения отношений со стороны Овна. Они не станут прощать и сразу же развернутся и навсегда уйдут к новым эмоциям, если их что-то в партнере перестанет устраивать.

Согласно словам Маркот, причина такого бурного нрава Овнов кроется в их покровительстве со стороны Марса. Этот союз порождает сильных и импульсивных людей, которым свойственны действия, война и сражения, а никак не тихое прозябание у камина с пледом.