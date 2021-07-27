Киевстар навсегда закрывает популярную услугу

Одна из популярнейших услуг мобильного оператора «Киевстар» будет навсегда закрыта в самом ближайшем времени. Несомненно, это должно расстроить множество украинцев, однако не стоит так уж сильно переживать, ведь, без сомнений, мобильный оператор вскоре должен запустить другую услугу, максимально похожую на закрытую, а может быть, даже и намного лучше.





«Обреченная» услуга: какой она была

Услуга «Киевстар Футбол» позволяла установить одноименное приложение и абсолютно бесплатно смотреть любимые матчи в рамках тарифного плана «Киевстар футбол лёгкий». Также присутствовала и возможность подключить более продвинутый тарифный план, а именно «Киевстар футбол премиум», за сравнительно небольшую сумму в сто девять гривен в месяц. Данная услуга входила в целый ряд тарифных планов от мобильного оператора «Киевстар», можно было подключить её и самостоятельно.

К сожалению, у мобильного оператора «Киевстар» истекает срок действия прав на трансляцию определенной части футбольных матчей, так что данную сверхпопулярную услугу пришлось свернуть, хотя это было нелегкое решение, принятое скрепя сердце. Закрываться данная услуга будет в два этапа. Так, уже сейчас ее нельзя подключить, потому что еще двадцать третьего июля ее полностью закрыли к подключению.

Уже с первого августа данная услуга будет полностью прекращена. Все пользователи, которые оплатили подписку наперед, получат компенсацию за те дни, в течение которых не смогут использовать услугу. Тем, кто все еще хочет смотреть футбольные, а также другие спортивные матчи, можно просто скачать приложение «Киевстар ТВ», в котором можно смотреть трансляции двухсот семидесяти телеканалов, в том числе спортивных.

Как мы писали ранее, «Киевстар» запустил новый уникальный тарифный план, в который входят сразу две услуги — мобильная связь и домашний интернет. Название данного тарифного плана — «Всё вместе Выгодный». Что нужно для того, чтобы на него перейти? Для этого достаточно просто позвонить 477*1 и следовать автоматически инструкциям оператора. Также вы можете воспользоваться специальным приложением для смартфонов «Мой Киевстар».