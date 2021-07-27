Monobank ввів нову послугу, від якої українці в захваті

Нещодавно популярний «банк в телефоні» – monobank ввів нову послугу, яка дозволить українцям позбутися від цілого ряду проблем, пов’язаних, в першу чергу, з чеками і їх використанням.





У чому суть нової послуги?

Паперові чеки повністю вийдуть з ужитку, і їх замінять електронні. Очікується, що monobank стане піонером у цій справі серед всіх українських банків, однак, швидше за все, далеко не єдиним. Паперові чеки пов’язані з певними незручностями, зокрема, можуть загубитися, і до того ж шкідливі для екології, адже для них потрібно дуже багато паперу, на який вирубуються дерева.

Завдяки введенню електронних чеків всі ці проблеми залишаться в минулому. Чеки та гарантії на куплений товар будуть зберігатися в спеціальному додатку – це гарантує їх повне збереження. Про це, зокрема, повідомив Дмитро Дубілет, один із засновників банківської організації, у себе на сторінці. Більше не потрібно буде переживати, що ви щось загубите, наприклад, чек або гарантійний талон, який може вам стати в нагоді в будь-який момент.

Дана послуга доступна не тільки клієнтам monobank, але також і інших банків. Втім, для цього їм буде необхідно зробити ряд дій, а саме – пройти нескладну процедуру інтеграції з Checkbox, спеціальним сервісом програмних кас.

За словами Дубілета, ці касові апарати вже є в нашій країні, і їх стає дедалі більше і більше. На даний момент monobank завершує інтеграцію з цим сервісом, що дозволить українцям скористатися всіма благами і перевагами даної послуги.

Слід зазначити, що є й інші плани нововведень на найближчий час, зокрема, біткоїнові карти, які дозволять клієнтом дуже легко і просто працювати з криптовалютами. Також в чеках очікується ввести «маску» карти замість реальних даних, що вбереже українців від можливого шахрайства з банківськими рахунками.