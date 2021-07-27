Київстар назавжди закриває популярну послугу

Одну з найпопулярніших послуг мобільного оператора «Київстар» буде назавжди закрито найближчим часом. Безсумнівно, це має засмутити безліч українців, однак не варто так вже сильно переживати, адже, без сумнівів, мобільний оператор незабаром повинен запустити іншу послугу, максимально схожу на закриту, а може бути, навіть і набагато краще.





«Приречена» послуга: якою вона була

Послуга «Київстар Футбол» дозволяла встановити однойменний додаток і абсолютно безкоштовно дивитися улюблені матчі в рамках тарифного плану «Київстар футбол легкий». Також була присутня і можливість підключити більш просунутий тарифний план, а саме «Київстар футбол преміум», за порівняно невелику суму в сто дев’ять гривень на місяць. Дана послуга входила в цілий ряд тарифних планів від мобільного оператора «Київстар», можна було підключити її і самостійно.

На жаль, у мобільного оператора «Київстар» закінчується термін дії прав на трансляцію певної частини футбольних матчів, так що дану надпопулярну послугу довелося згорнути, хоча це було нелегке рішення. Закриватися дана послуга буде в два етапи. Так, вже зараз її не можна підключити, тому що ще двадцять третього липня її повністю закрили до підключення.

Уже з першого серпня дана послуга буде повністю припинена. Всі користувачі, які оплатили підписку наперед, отримають компенсацію за ті дні, протягом яких не зможуть користуватися послугою. Тим, хто все ще хоче дивитися футбольні, а також інші спортивні матчі, можна просто завантажити додаток «Київстар ТВ», в якому можна дивитися трансляції двохсот сімдесяти телеканалів, в тому числі спортивних.

Як ми писали раніше, «Київстар» запустив новий унікальний тарифний план, в який входять відразу дві послуги – мобільний зв’язок і домашній інтернет. Назва даного тарифного плану – «Все разом Вигідний». Що потрібно для того, щоб на нього перейти? Для цього достатньо просто зателефонувати 477*1 і слідувати автоматично інструкціям оператора. Також ви можете скористатися спеціальним додатком для смартфонів «Мій Київстар».