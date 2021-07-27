Monobank ввел новую услугу, от которой украинцы в восторге

Недавно популярный «банк в телефоне» – monobank – ввел новую услугу, которая позволит украинцам избавиться от целого ряда проблем, связанных, в первую очередь, с чеками и их использованием.





В чем суть новой услуги?

Бумажные чеки полностью выйдут из употребления, и их заменят электронные. Ожидается, что monobank станет пионером в этом деле среди всех украинских банков, однако, скорее всего, далеко не единственным в этом смысле. Бумажные чеки связаны с определенными неудобствами, в частности, могут потеряться, и к тому же вредны для экологии, ведь для них нужно очень много бумаги, на которую вырубаются деревья.

Благодаря введению электронных чеков все эти проблемы останутся в прошлом. Чеки и гарантии на купленный товар будут храниться в специальном приложении — это гарантирует их полную сохранность. Об этом, в частности, сообщил Дмитрий Дубилет, один из основателей банковской организации, у себя на страничке. Больше не нужно будет переживать, что вы что-то потеряете, например, чек или гарантийный талон, который может вам пригодиться в любой момент.

Данная услуга доступна не только клиентам monobank, но также и других банков. Впрочем, для этого им будет необходимо совершить ряд действий, а именно — пройти несложную процедуру интеграции с Checkbox, специальным сервисом программных касс.

По словам Дубилета, эти кассовые аппараты уже имеются в нашей стране, и их появляется все больше и больше. На данный момент monobank завершает интеграцию с этим сервисом, что позволит украинцам воспользоваться всеми благами и преимуществами данной услуги.

Следует отметить, что есть и другие планы нововведений на самое ближайшее время, в частности, биткоиновые карты, которые позволят клиентом очень легко и просто работать с криптовалютами. Также в чеках ожидается ввести «маску» карты вместо настоящих данных, что убережет украинцев от возможного мошенничества с банковскими счетами.