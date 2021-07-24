Пенсию получат не все: некоторых украинцев заставят на ее доработать

По словам Марины Лазебной, министра социальной политики, не все украинцы смогут получить заслуженную пенсию сразу же по достижению пенсионного возраста. Многих заставят дорабатывать на нее на протяжении нескольких лет. Кому же в первую очередь стоит этого ожидать? Давайте разберемся.





Требования к стажу и как они будут меняться со временем

Выступив на форуме «Украина 30», Марина Лазебная сообщила о том, что многие украинцы будут вынуждены работать до шестидесяти трех или шестидесяти пяти лет в зависимости от стажа, а также от того, работают ли они официально или же нет. Только в том случае, если они действительно много и долго работали официально, можно будет уйти на заслуженный отдых к шестидесяти годам.

Уже начиная с 2027 года для того, чтобы выйти на пенсию в шестьдесят лет, потребуется иметь не менее тридцати пяти лет стажа. Отметим, что эта норма увеличивается на двенадцать месяцев ежегодно с 2017 года, и будет расти как раз до 2027 года. Вообще без пенсий останутся те, у кого нет пятнадцати лет стажа официальной работы.

Согласно подсчетам экспертов из Министерства социальной политики, около сорока пяти процентов украинцев не смогут выйти на заслуженный отдых. Причем это еще оптимистические подсчеты, сделанные с расчетом того, что каждый житель нашей страны позаботится о своих выплатах заранее.

В 2028 году в шестьдесят лет смогут выйти на пенсию только те, у кого тридцать пять или более лет стажа. Те, у кого от двадцати пяти до тридцати пяти лет стажа, выйдут на пенсию в шестьдесят три, то есть тремя годами позже. Наконец, те, у кого от пятнадцати до двадцати пяти лет стажа, выйдут на пенсию после достижения ими шестидесяти пяти лет.