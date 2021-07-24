Київстар урізав функціонал послуги, якою користується кожен абонент

Одна з безкоштовних послуг мобільного оператора «Київстар», якою користуються, без перебільшення, абсолютно всі його абоненти, недавно була трохи урізана. Причини цього на даний момент невідомі. Давайте ж розберемося, про яку саме послугу йдеться, і яким чином змінився її функціонал. Чого очікувати від цих змін простим українцям, абонентам найбільшого мобільного оператора в нашій країні?





Якими будуть нові зміни в умовах надання послуги для всіх українців

Йдеться про безкоштовну функції «Повідомити про мене», яка використовується для того, щоб повідомити про те, що ви з’явилися в мережі, якщо вам хтось дзвонив в момент, коли у вас був вимкнений телефон або ви перебували поза зоною дії покриття мобільного оператора. Зміни вступили в силу починаючи з дев’ятнадцятого липня поточного року.

Ця функція багатьма абонентами взагалі вважається такою, що присутня за замовчуванням: нею користуються практично всі. Будь-які абоненти, які намагалися вам додзвонитися, але не змогли, отримують повідомлення у вигляді SMS відразу ж після появи вашого номера в мережі, а також коли лінія, яка була зайнята під час здійснення дзвінка, нарешті звільняється.

Зміна в умовах надання даної послуги полягає в тому, що на даний момент повідомлення про те, що ви з’явилися в мережі, будуть отримувати тільки абоненти мобільного оператора «Київстар», але не інших мобільних операторів. Також тимчасово недоступна дана послуга для тих абонентів, які перенесли свій номер в мережу Київстар з мережі іншого мобільного оператора завдяки популярный послузы MNP. Причини такої тимчасової незручності – «технічні», за словами оператора.

Як ми писали раніше, Київстар запустив послугу «Додатковий номер». Підключити її вкрай просто. Від вас вимагається лише ввести комбінацію *100*33*2# і клавіша виклику. Вам буде відразу надано номер, випадково згенерований системою під ваш запит. У разі, якщо послуга вам більше не потрібна, ви можете призупинити її дію, скориставшись простою комбінацією *100*33*4#.

Для того, щоб відправити виклик або СМС-повідомлення на додатковий номер, введіть перед номером адресата код 818.