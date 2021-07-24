Пенсію отримають не всі: деяких з нас змусять на неї допрацювати

За словами Марини Лазебної, міністра соціальної політики, не всі українці зможуть отримати заслужену пенсію відразу ж по досягненню пенсійного віку. Багатьох змусять допрацьовувати на неї протягом декількох років. Кому ж в першу чергу варто цього очікувати? Давайте розберемося.





Вимоги до стажу і як вони будуть змінюватися з часом

Виступивши на форумі «Україна 30», Марина Лазебна повідомила про те, що багато українців будуть змушені працювати до шістдесяти трьох або шістдесяти п’яти років залежно від стажу, а також від того, чи працюють вони офіційно чи ні. Тільки в тому випадку, якщо вони дійсно багато і довго працювали офіційно, можна буде піти на заслужений відпочинок до шістдесяти років.

Вже починаючи з 2027 року для того, щоб вийти на пенсію в шістдесят років, буде потрібно мати не менше тридцяти п’яти років стажу. Відзначимо, що ця норма збільшується на дванадцять місяців щорічно з 2017 року, і буде рости саме до 2027 року. Взагалі без пенсій залишаться ті, у кого немає п’ятнадцяти років стажу офіційної роботи.

Відповідно до підрахунків експертів з Міністерства соціальної політики, близько сорока п’яти відсотків українців не зможуть вийти на заслужений відпочинок. Причому це ще оптимістичні підрахунки, зроблені з розрахунком того, що кожен житель нашої країни подбає про свої виплати заздалегідь.

У 2028 році в шістдесят років зможуть вийти на пенсію тільки ті, у кого тридцять п’ять або більше років стажу. Ті, у кого від двадцяти п’яти до тридцяти п’яти років стажу, вийдуть на пенсію в шістдесят три, тобто трьома роками пізніше. Нарешті, ті, у кого від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти років стажу, вийдуть на пенсію після досягнення ними шістдесяти п’яти років.