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Киевстар урезал функционал услуги, которой пользуется каждый абонент

24.07.2021
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Одна из бесплатных услуг мобильного оператора «Киевстар», которой пользуются, без преувеличения, абсолютно все его абоненты, недавно была немного урезана. Причины этого на данный момент неизвестны. Давайте же разберемся, о какой именно услуге идет речь, и каким образом изменился ее функционал. Чего ожидать от данных изменений простым украинцам, абонентам крупнейшего мобильного оператора в нашей стране?


Какими будут новые изменения в условиях предоставления услуги для всех украинцев

Речь идет о бесплатной функции «Сообщить обо мне», которая используется для того, чтобы уведомить о том, что вы появились в сети, если вам кто-то звонил в момент, когда у вас был выключен телефон или вы находились вне зоны действия покрытия мобильного оператора. Изменения вступили в силу начиная с девятнадцатого июля текущего года.

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Данная функция многими абонентами вообще считается такой, что присутствует по умолчанию: ей пользуются практически все. Любые абоненты, которые пытались вам дозвониться, но не смогли, получают сообщения в виде SMS сразу же после появления вашего номера в сети, а также когда линия, которая была занята во время осуществления звонка, наконец-то освобождается.

Изменение в условиях предоставления данной услуги заключается в том, что на данный момент сообщения о том, что вы появились в сети, будут получать только абоненты мобильного оператора «Киевстар», но не других мобильных операторов. Также временно недоступна данная услуга для тех абонентов, которые перенесших свой номер в сеть Киевстар из сети другого мобильного оператора благодаря популярной услуге MNP. Причины такого временного неудобства – «технические», по словам оператора.

Как мы писали ранее, Киевстар запустил услугу «Дополнительный номер». Подключить её крайне просто. От вас требуется только ввести комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вам будет сразу предоставлен номер, случайно сгенерированный системой под ваш запрос. В случае, если услуга вам больше не нужна, вы можете приостановить её действие, воспользовавшись простой комбинацией *100*33*4#.

Для того, чтобы отправить вызов или СМС-сообщение на дополнительный номер, введите перед номером адресата код 818.

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24.07.2021
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