Киевстар урезал функционал услуги, которой пользуется каждый абонент

Одна из бесплатных услуг мобильного оператора «Киевстар», которой пользуются, без преувеличения, абсолютно все его абоненты, недавно была немного урезана. Причины этого на данный момент неизвестны. Давайте же разберемся, о какой именно услуге идет речь, и каким образом изменился ее функционал. Чего ожидать от данных изменений простым украинцам, абонентам крупнейшего мобильного оператора в нашей стране?





Какими будут новые изменения в условиях предоставления услуги для всех украинцев

Речь идет о бесплатной функции «Сообщить обо мне», которая используется для того, чтобы уведомить о том, что вы появились в сети, если вам кто-то звонил в момент, когда у вас был выключен телефон или вы находились вне зоны действия покрытия мобильного оператора. Изменения вступили в силу начиная с девятнадцатого июля текущего года.

Данная функция многими абонентами вообще считается такой, что присутствует по умолчанию: ей пользуются практически все. Любые абоненты, которые пытались вам дозвониться, но не смогли, получают сообщения в виде SMS сразу же после появления вашего номера в сети, а также когда линия, которая была занята во время осуществления звонка, наконец-то освобождается.

Изменение в условиях предоставления данной услуги заключается в том, что на данный момент сообщения о том, что вы появились в сети, будут получать только абоненты мобильного оператора «Киевстар», но не других мобильных операторов. Также временно недоступна данная услуга для тех абонентов, которые перенесших свой номер в сеть Киевстар из сети другого мобильного оператора благодаря популярной услуге MNP. Причины такого временного неудобства – «технические», по словам оператора.

Как мы писали ранее, Киевстар запустил услугу «Дополнительный номер». Подключить её крайне просто. От вас требуется только ввести комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вам будет сразу предоставлен номер, случайно сгенерированный системой под ваш запрос. В случае, если услуга вам больше не нужна, вы можете приостановить её действие, воспользовавшись простой комбинацией *100*33*4#.

Для того, чтобы отправить вызов или СМС-сообщение на дополнительный номер, введите перед номером адресата код 818.