Українцям пояснили, за яких обставин вони можуть втратити пенсії

Як повідомляє уряд, аж до кінця поточного року було заплановано безліч змін соціальних виплат. Проте, можливі ситуації, через які українці можуть залишитися без пенсії або отримати її із затримкою. Про це попереджає офіційний сайт Пенсійного фонду України.





Що потрібно зробити, щоб отримати пенсію вчасно

Як повідомляють експерти, тим, хто в найближчому майбутньому повинен вийти на пенсію, слід витратити час для оцифровування паперових трудових книжок. Тільки в цьому випадку вони зможуть отримати пенсію вчасно. Оскільки процес оцифрування трудових книжок значно затягнувся, на даний момент ще далеко не всі дані документи були переведені в електронний формат. У зв’язку з цим майбутнім одержувачам пенсій рекомендується самостійно зайнятися оцифруванням трудових книжок, а також самостійно подати заяви з проханням нарахувати пенсію.

Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду України, якщо людина продовжує працювати і не надала свою трудову книжку для оцифровки протягом трьох місяців з дня, коли вона досягла пенсійного віку, то вважається, що вона вирішила вийти на пенсію пізніше.

Таким чином, можлива подібна ситуація: припустимо, 24 березня людині виповнилося шістдесят років. Вона сподівається, що пенсійні виплати будуть призначені автоматично, сама не подавала жодних заяв і не оцифрувала свою трудову книжку. В цьому випадку зараз вона не отримає ніяких пенсійних виплат, так як держава буде вважати, що вона автоматично відмовилася від пенсії на поточний рік.

Слід зазначити, що в самій по собі подібній відмові від пенсії немає нічого поганого. Справа в тому, що якщо людина продовжує працювати після досягнення пенсійного віку, вона заробляє собі більший розмір пенсії. Проте, потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву з проханням про відстрочення виплат.