Украинцам разъяснили, при каких обстоятельствах они могут лишиться пенсии

Как сообщает правительство, вплоть до конца текущего года было запланировано множество изменений социальных выплат. Тем не менее, возможны ситуации, при которых украинцы могут остаться без пенсии или получить ее с задержкой. Об этом предупреждает официальный сайт Пенсионного фонда Украины.





Что нужно сделать, чтобы получить пенсию вовремя

Как сообщают эксперты, тем, кто в обозримом будущем должен выйти на пенсию, следует потратить время для оцифровки бумажных трудовых книжек. Только в этом случае они смогут получить пенсию вовремя. Поскольку процесс оцифровки трудовых книг значительно затянулся, на данный момент еще далеко не все данные документы были переведены в электронный формат. В связи с этим будущим получателям пенсий рекомендуется самостоятельно заняться оцифровкой трудовых книжек, а также самостоятельно подать заявления с просьбой начислить пенсию.

Согласно разъяснениям Пенсионного фонда Украины, если человек продолжает работать и не предоставил свою трудовую книжку для оцифровки на протяжении трех месяцев со дня, когда он достиг пенсионный возраст, то считается, что он решил выйти на пенсию позже.

Таким образом, возможна подобная ситуация: допустим, 24 марта человеку исполнилось шестьдесят лет. Он надеется, что пенсионные выплаты будут назначены автоматически, сам не подавал никаких заявлений и не оцифровал свою трудовую книгу. В этом случае сейчас он не получит никаких пенсионных выплат, так как государство будет считать, что он автоматически отказался от пенсии на текущий год.

Следует отметить, что в подобном отказе от пенсии самом по себе нет ничего плохого. Дело в том, что если человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста, он зарабатывает себе больший размер пенсии. Тем не менее, нужно подать в Пенсионный фонд Украины заявление с просьбой об отсрочке выплат.