Хоть на улицу не выходи: названы знаки зодиака, которым тотально не везет

Как всем давно известно, есть люди, которым везет, а есть — те, которым не особо. Правда, настоящих «неудачников», которых проблемы и неудачи на ровном месте преследуют постоянно, на самом деле очень мало, и, как правило, корень их проблем — в мышлении или в упорном нежелании заниматься тем, что лучше всего получается. Гораздо чаще случаются просто «черные полосы». Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака будет тотально не везти в ближайшее время, и дали ряд советов.





Кому следует опасаться неудач и разочарований в ближайшее время

Традиционно одними из самых неудачливых знаков Зодиака считают Дев. Все потому, что в астрологии принято считать: это люди с так называемой «манией контроля». Они хотят контролировать и предсказывать каждое событие в своей жизни, так что места для удачи у них остается немного. Более того, далеко не всегда можно все контролировать, а Дев мельчайшие непредвиденные факторы часто отправляют в нокаут.

Также достаточно невезучими часто считают Раков. Правда, причина их неудач, как правило, в другом. Они очень сдержанные и пытаются избежать малейших неудач. Из-за этого их часто пугают трудности, а следовательно, просто не получается и испытать настоящую удачу.

Наконец, не умеют полагаться на случай Козероги. Им свойственен менталитет, в котором награду может принести только упорный труд. Из-за этого у Козерогов и возникают проблемы с удачей — для нее в их жизни не остается места.

Следует отметить, что в нынешнее время года данные знаки особенно уязвимы, так как положение звезд сейчас такое, что на мир сильнее влияют факторы случая. Из-за этого Раки, Козероги и Девы оказываются как бы не в своей тарелке и получают в результате проблемы. Лучший совет для них — работать над собой и своим мировоззрением.