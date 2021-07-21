Банкомати “ПриватБанку” можуть списувати, але не видавати гроші по всій країні

Нещодавно почастішали повідомлення про те, що цілий ряд банкоматів ПриватБанку списує з карт гроші, але при цьому не видає готівку. Проблема зустрічається по всій країні. Що ж з цим робити, і що може стати причиною?





Хто «з’їдає» гроші?

За словами клієнта банку, який опублікував свою скаргу на форумі «Мінфін», двадцятого липня він спробував зняти шість тисяч чотириста гривень з карти. Банкомат рахував купюри незвично довго, після чого завис і видав «помилку». Гроші списалися, але чоловік їх не отримав.

Таких ситуацій в нашій країні відбувається дуже багато. Фахівці виділяють наступні причини, за якими вони можуть відбуватися:

Збій через те, що зам’ялася купюра. Це найпростіший і найбільш сприятливий варіант подій. Гроші можуть повернути в той самий день.

Помилка банкомата з технічної причини. Необхідно буде звернутися в банк із заявою, після чого проведуть інкасацію банкомату, і якщо будуть виявлені зайві купюри, їх відшкодують клієнту.

Дії шахраїв. Вони часто встановлюють спеціальні стрічки, які «крадуть» готівку, захоплюючи її. В такому випадку необхідно перевірити, чи немає на банкоматі сторонніх пристроїв, а також перерахувати гроші так, щоб їх було видно на камері, що вбудована в банкомат.

У будь-якому випадку, в першу чергу необхідно зателефонувати за номером телефону, який зазначено на банкоматі, та описати проблему, не відходячи від нього. Такі випадки зустрічаються часто, і працівники про них прекрасно інформовані, так що вони зроблять все, щоб вам допомогти.

Слід зазначити, що останнім часом зросла кількість випадків, коли винними в збоях банкомату виявляються саме шахраї, а зовсім не програмні або апаратні збої. Тому необхідно вкрай уважно перевіряти банкомати, а найкраще користуватися тільки тими, що встановлені у відділеннях.