Хоч на вулицю не виходь: названі знаки зодіаку, яким тотально не щастить

Як всім давно відомо, є люди, яким везе, а є ті, яким не особливо. Правда, справжніх «невдах», які мають проблеми і невдачі на рівному місці переслідують постійно, насправді дуже мало, і, як правило, корінь їх проблем в мисленні або в затятому небажанні займатися тим, що виходить найкраще. Набагато частіше трапляються просто «чорні смуги». Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку буде тотально не везти найближчим часом, і дали ряд порад.





Кому слід побоюватися невдач і розчарувань найближчим часом

Традиційно одними з найбільш невдалих знаків Зодіаку вважають Дів. Все тому, що в астрології прийнято вважати: це люди з так званою «манією контролю». Вони хочуть контролювати і передбачати кожну подію у своєму житті, так що місця для удачі у них залишається небагато. Більше того, далеко не завжди можна все контролювати, а Дів найдрібніші непередбачувані чинники часто відправляють в нокаут.

Також досить невдачливими часто вважають Раків. Правда, причина їхніх халеп, як правило, в іншому. Вони дуже стримані і намагаються уникнути найменших невдач. Через це їх часто лякають труднощі, а отже, просто не виходить і випробувати справжню удачу.

Нарешті, не вміють покладатися на випадок і Козероги. Їм властивий менталітет, в якому нагороду може принести тільки наполеглива праця. Через це у Козерогів і виникають проблеми з удачею – для неї в їхньому житті просто не залишається місця.

Слід зазначити, що в нинішній час року дані знаки особливо уразливі, так як розміщення зірок зараз таке, що на світ сильніше впливають фактори випадку. Через це Раки, Козероги і Діви виявляються наче не в своїй тарілці і отримують в результаті проблеми. Найкраща порада для них працювати над собою і своїм світоглядом.