Банкоматы “ПриватБанка” могут списывать, но не выдавать деньги по всей стране
Недавно участились сообщения о том, что целый ряд банкоматов ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом не выдают наличку. Проблема встречается по всей стране. Что же с этим делать, и что может стать причиной?
Кто «съедает» деньги?
По словам клиента банка, который опубликовал свою жалобу на форуме «Минфин», двадцатого июля он попытался снять шесть тысяч четыреста гривен с карты. Банкомат считал купюры непривычно долго, после чего завис и выдал «ошибку». Деньги списались, но мужчина их не получил.
Таких ситуаций в нашей стране происходит очень много. Специалисты выделяют следующие причины, по которым они могут происходить:
- Сбой из-за того, что замялась купюра. Это самый простой и благоприятный вариант событий. Деньги могут вернуть в тот же день.
- Ошибка банкомата без технической причины. Необходимо будет обратиться в банк с заявлением, после чего проведут инкассацию банкомата, и если обнаружатся лишние купюры, их возместят клиенту.
- Действия мошенников. Они часто устанавливают специальные ленты, которые «воруют» наличку, захватывая ее. В таком случае необходимо проверить, нет ли на банкомате посторонних устройств, а также пересчитать деньги так, чтобы их было видно на камере, встроенной в банкомат.
В любом случае, в первую очередь необходимо позвонить по номеру телефона, указанному на банкомате, и описать возникшую проблему, не отходя от него. Такие случаи встречаются часто, и работники о них прекрасно осведомлены, так что они сделают все, чтобы вам помочь.
Следует отметить, что в последнее время возросло количество случаев, когда виноватыми в сбоях банкомата оказываются именно мошенники, а вовсе не программные или аппаратные сбои. Поэтому необходимо крайне внимательно проверять банкоматы, а лучше всего пользоваться только теми, что установлены в отделениях.
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