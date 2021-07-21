Банкоматы “ПриватБанка” могут списывать, но не выдавать деньги по всей стране

Недавно участились сообщения о том, что целый ряд банкоматов ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом не выдают наличку. Проблема встречается по всей стране. Что же с этим делать, и что может стать причиной?





Кто «съедает» деньги?

По словам клиента банка, который опубликовал свою жалобу на форуме «Минфин», двадцатого июля он попытался снять шесть тысяч четыреста гривен с карты. Банкомат считал купюры непривычно долго, после чего завис и выдал «ошибку». Деньги списались, но мужчина их не получил.

Таких ситуаций в нашей стране происходит очень много. Специалисты выделяют следующие причины, по которым они могут происходить:

Сбой из-за того, что замялась купюра. Это самый простой и благоприятный вариант событий. Деньги могут вернуть в тот же день.

Ошибка банкомата без технической причины. Необходимо будет обратиться в банк с заявлением, после чего проведут инкассацию банкомата, и если обнаружатся лишние купюры, их возместят клиенту.

Действия мошенников. Они часто устанавливают специальные ленты, которые «воруют» наличку, захватывая ее. В таком случае необходимо проверить, нет ли на банкомате посторонних устройств, а также пересчитать деньги так, чтобы их было видно на камере, встроенной в банкомат.

В любом случае, в первую очередь необходимо позвонить по номеру телефона, указанному на банкомате, и описать возникшую проблему, не отходя от него. Такие случаи встречаются часто, и работники о них прекрасно осведомлены, так что они сделают все, чтобы вам помочь.

Следует отметить, что в последнее время возросло количество случаев, когда виноватыми в сбоях банкомата оказываются именно мошенники, а вовсе не программные или аппаратные сбои. Поэтому необходимо крайне внимательно проверять банкоматы, а лучше всего пользоваться только теми, что установлены в отделениях.