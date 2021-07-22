Стало відомо, за що ПриватБанк може заблокувати карту на 4 місяці без попередження

З’явилися нові повідомлення про проблеми з рахунками і картами, які відчувають на собі клієнти ПриватБанку. На цей раз вони скаржаться, що їх карти блокують без попередження на чотири місяці. У чому ж причина?





Через що починають блокувати рахунки

Клієнтка банку поскаржилася на те, що її карти, на яких знаходилося близько двадцяти трьох тисяч гривень, були заморожені на сто двадцять днів. Сама вона вважає, що причина була в продажу криптовалюти, проте в самому банку ці підозри ніяк не коментують.

Як повідомляє жінка, в один день Приватбанк заблокував всі п’ять її карт, якими вона користувалася протягом дуже тривалого терміну – більше п’яти років. Спочатку від неї вимагали почекати п’ять днів, потім чотирнадцять, потім ще п’ятнадцять. В результаті їй сказали, що рахунок розблокують, якщо не буде скарг протягом тридцяти днів, однак потім збільшили термін очікування до ста двадцяти днів.

Жінка стверджує, що є клієнтом ПриватБанку вже багато років, і не знає, звідки їй переводять гроші за цифрові валюти. Банк, в свою чергу, просто рекомендує їй «чекати зазначені раніше терміни вирішення проблеми». З огляду на те, що ці терміни неодноразово відсувалися на абсолютно фантастичні періоди часу, це вкрай проблематично.

Самі користувачі в коментарях до скарги вважають, що причиною є те, що банк побоюється так званих чарджбеків, або повернення платежів, з боку клієнтів, що знаходяться за межами України. Останнім часом це стало дуже поширеним методом шахрайства. Жінці також радять готуватися до арешту коштів та надання доказів того, що гроші були отримані легальним шляхом у виконання закону про фінансовий моніторинг. Можливо, що протистояння з банком буде вкрай довгим.