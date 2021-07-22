Стало известно, за что ПриватБанк может заблокировать карту на 4 месяца без предупреждения

Появились новые сообщения о проблемах со счетами и картами, которые испытывают клиенты ПриватБанка. На этот раз они жалуются, что их карты блокируют без предупреждения на четыре месяца. В чем же причина?





Из-за чего начинают блокировать счета

Клиентка банка пожаловалась на то, что ее карты, на которых находилось порядка двадцати трех тысяч гривен, были заморожены на сто двадцать дней. Сама она считает, что причина была в продаже криптовалюты, однако в самом банке эти подозрения никак не комментируют.

Как сообщает женщина, в один день Приватбанк заблокировал все пять ее карт, которыми она пользовалась на протяжении очень длительного срока — более пяти лет. Сначала от нее потребовали подождать пять дней, потом четынадцать, потом еще пятнадцать. В итоге ей сказали, что счет разблокируют, если не будет жалоб в течение тридцати дней, однако потом увеличили срок ожидания до ста двадцати дней.

Женщина утверждает, что является клиентом ПриватБанка уже много лет, и не знает, откуда ей переводят деньги за цифровые валюты. Банк, в свою очередь, просто рекомендует ей «ждать указанные ранее сроки решения проблемы». Учитывая, что эти сроки неоднократно отодвигались на совершенно фантастические периоды времени, это крайне проблематично.

Сами пользователи в комментариях к жалобе полагают, что причиной является то, что банк опасается так называемых чарджбэков, или возвратных платежей, со стороны клиентов, находящихся в зарубежных странах. В последнее время это стало очень распространенным методом мошенничества.

Женщине также советуют готовиться к аресту средств и предоставлению доказательств того, что деньги были получены легальным путем в исполнение закона о финансовом мониторинге. Возможно, что противостояние с банком будет крайне долгим, и не факт, что женщине вернут ее деньги.