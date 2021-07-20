ПриватБанк и ОщадБанк закрывают отделения по всей Украине: возможно вашего уже нет

За последние полгода тенденция закрытия отделений популярных украинских банков приобрела невероятные масштабы. Только лишь за 2-й квартал текущего года финучреждения закрыли 178 своих подразделений. За последние же 5 лет число банковских филиалов в стране уменьшилась с 10 882 до 6 895 единиц. Так что самое время проверить, существует ли еще филиал, в который вы привыкли обращаться за услугами.





Согласно данным Национального банка Украины наибольший удельный вес среди всех закрытых банковских офисов составляют отделения государственных Ощадбанка и ПриватБанка. Финансовые учреждения, обслуживающие большую часть украинских граждан, за последние 6 месяцев ликвидировали более сотни своих отделений. Сейчас к услугам клиентов осталось всего 1 743 филиалов Ощадбанка и 1 574 офисов Привата.

Однако тенденция по сокращению физических отделений задела и некоторые другие, также достаточно популярные среди наших соотечественников финансовые учреждения. Таким образом банки кажеться пытаются сконить краждан к использованию преимущественно мобильного банкинга.

В пятерку лидеров по количеству закрытых филиалов в течение последних 6 месяцев попали:

ПриватБанк – ликвидировал 143 точки обслуживания, причем 110 из них прекратили свою деятельность во время 2-го квартала 2021 года;

Ощадбанк – закрыто 94 филиала;

Альфа-Банк – ликвидировал 15 офисов;

Укрсиббанк – расформировано 12 филиалов;

Укргазбанк – закрыто 7 отделений.

В то же время для финансовых учреждений, основывающихся на частном капитале, ситуация складывается гораздо лучше. Они не только не закрывают существующие офисы, но и открывают новые, тем самым увеличивая свое присутствие на украинском финансовом рынке. К примеру банк ПУМБ с начала 2021 года уже успел открыть 12 новых отделений. Первый инвестиционный банк также не сильно отстал от конкурента, открыв для клиентов 7 новых точек обслуживания. А Укрбудинвестбанк пополнил свою сеть еще 4 офисами.

Всего же на территории Украины сейчас насчитывается 73 действующих финансовых учреждения, предоставляющих различные услуги как физическим лицам, так и крупным отечественным компаниям.