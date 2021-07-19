«monobank» радикально пересмотрел свои тарифы

Несмотря на то, что «банк в телефоне» появился на рынке сравнительно недавно, он уже успел зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Среди его достоинств были, в частности, крайне выгодные предложения и преимущества для клиентов. Тем не менее, сейчас произошло то, чего не было уже достаточно давно, а именно — пересмотрел ряд своих тарифов.





Какими будут изменения в тарифах monobank?

В первую очередь банк пересмотрел свои тарифы по платежам в системе SWIFT, то есть для международных межбанковских платежей. Вот каким образом будут теперь выглядеть данные тарифные планы:

Услуга по поиску средств по запросу клиента во время проходящего SWIFT-платежа будет стоить сорок долларов для американской валюты, а для всех других — сорок евро.

Уточнение, возвращение или корректировка исходящей SWIFT-транзакции по просьбе клиента также будет стоить аналогичную сумму в зависимости от валюты, в которой она проводится.

Была пересмотрена услуга «Покупка частями», в частности, годовые ставки по ней. По словам пресс-службы банка, сделано это было по многочисленным просьбам банковских клиентов, в том числе для того, чтобы снизить комиссию на максимально возможную сумму.

Еще одно изменение касается пополнения счетов физических лиц-предпринимателей (ФОП-ов) с помощью терминалов и касс банков. Была отменена комиссия со своей стороны. При этом комиссия со стороны других банков или терминалов может остаться прежней или даже вырасти, так как они не относятся к monobank, и он не может никоим образом повлиять на политику их владельцев, даже если бы хотел этого.

Также ряд значительных изменений затронул программу лояльности. Теперь баллы не будут начисляться за цифровую рекламу, в том числе в социальных сетях и поисковиках, таких как Facebook, Google, а также Instagram. Также из начисления миль и кэшбека исключены клубы видеоигр.