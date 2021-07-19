«Monobank» радикально переглянув свої тарифи

Незважаючи на те, що «банк в телефоні» з’явився на ринку порівняно недавно, він вже встиг зарекомендувати себе з найкращого боку. Серед його плюсів були, зокрема, вкрай вигідні пропозиції і переваги для клієнтів. Проте, зараз відбулося те, чого не було вже досить давно, а саме – перегляд ряду тарифів.





Якими будуть зміни в тарифах monobank?

В першу чергу банк переглянув свої тарифи по платежах в системі SWIFT, тобто для міжнародних міжбанківських платежів. Ось яким чином будуть тепер виглядати дані тарифні плани:

Послуга з пошуку коштів на вимогу клієнта під час проходження SWIFT-платежу буде коштувати сорок доларів для американської валюти, а для всіх інших – сорок євро.

Уточнення, повернення або коригування вихідної SWIFT-транзакції на прохання клієнта також буде коштувати аналогічну суму в залежності від валюти, в якій вона проводиться.

Була переглянута послуга «Покупка частинами», зокрема, річні ставки по ній. За словами прес-служби банку, зроблено це було на численні прохання банківських клієнтів, в тому числі для того, щоб знизити комісію на максимально можливу суму.

Ще одна зміна стосується поповнення рахунків фізичних осіб-підприємців (ФОП-ів) за допомогою терміналів та кас банків. Була скасована комісія зі свого боку. При цьому комісія з боку інших банків або терміналів може залишитися незмінною або навіть зрости, так як вони не належать до monobank, і він не може жодним чином вплинути на політику їх власників, навіть якби хотів цього.

Також ряд значних змін торкнувся програму лояльності. Тепер бали не нараховуватимуться за цифрову рекламу, в тому числі в соціальних мережах і пошукових системах, таких як Facebook, Google, а також Instagram. Також з нарахування миль та кешбеку виключені клуби відеоігор.