«Київстар» запустив нову послугу, про яку всі дуже давно мріяли

Київстар запустив нову послугу, про яку всі мріяли вже досить давно. Її головна перевага в тому, що вам більше не доведеться купувати нову сім-карту для того, щоб отримати новий номер.





Як отримати новий номер

Існує багато цілей, з якими вам може знадобитися додатковий номер. Наприклад, номер може знадобитися для реєстрації на якомусь сайті, або ж для того, щоб отримати картку магазину. При цьому якщо ви залишите свій звичайний номер, вам може почати приходити непотрібний спам, чого, звісно, ніхто не хоче.

Раніше всі ці проблеми вирішувалися різними способами, наприклад, покупкою додаткової картки. Однак зараз всі ці махінації вже зовсім не потрібні, адже Київстар запустив послугу, яка дозволяє без зайвих складнощів придбати всього лише за тридцять гривень додатковий номер для себе. Цей номер можна використовувати з різними цілями, наприклад, відключати за розкладом, якщо ви хочете розмежувати особисті та робочі дзвінки.

Підключити послугу «Додатковий номер» від мобільного оператора «Київстар» вкрай просто. Від вас вимагається лише ввести комбінацію *100*33*2# і клавіша виклику. Вам буде відразу надано номер, випадково згенерований системою під ваш запит. У разі, якщо послуга вам більше не потрібна, ви можете призупинити її дію, скориставшись простою комбінацією *100*33*4#. Для того, щоб відправити виклик або СМС-повідомлення на додатковий номер, введіть перед номером адресата код 818.

Як ми писали раніше, «Київстар» запустив новий тарифний план, який дозволяє отримати величезну кількість послуг за невелику ціну. Він носить просту назву «Розваги без меж». Ви можете підключити його будь-яким із стандартних способів, наприклад, через додаток «Мій Київстар», якщо ви є абонентом мобільного оператора, або ж просто купивши в магазині роздрібної мережі відповідну сім-карту.