«Киевстар» запустил новую услугу, о которой все очень давно мечтали

Киевстар запустил новую услугу, о которой все мечтали уже достаточно давно. Ее главное достоинство в том, что вам больше не придется приобретать новую сим-карту для того, чтобы получить новый номер.





Как обзавестись новым номером

Существует много целей, с которыми вам может понадобиться дополнительный номер. К примеру, номер может потребоваться для регистрации на каком-либо сайте, либо же для того, чтобы получить карточку магазина. При этом если вы оставите свой обычный номер, вам может начать приходить ненужный спам.

Ранее все эти проблемы решались различными способами, например, покупкой дополнительной карты. Однако сейчас все эти махинации уже совершенно не нужны, ведь Киевстар запустил услугу, которая позволяет без лишних сложностей приобрести всего лишь за тридцать гривен дополнительный номер для себя. Этот номер можно использовать с самыми разными целями, например, отключать по расписанию, если вы хотите разграничить личные и рабочие звонки.

Подключить услугу «Дополнительный номер» от мобильного оператора «Киевстар» крайне просто. От вас требуется только ввести комбинацию *100*33*2# и клавиша вызова. Вам будет сразу предоставлен номер, случайно сгенерированный системой под ваш запрос. В случае, если услуга вам больше не нужна, вы можете приостановить её действие, воспользовавшись простой комбинацией *100*33*4#. Для того, чтобы отправить вызов или СМС-сообщение на дополнительный номер, введите перед номером адресата код 818.

Как мы писали ранее, «Киевстар» запустил новый тарифный план, который позволяет получить огромное количество услуг за небольшую цену. Он носит простое название «Розваги без меж». Вы можете подключить его любым из стандартных способов, например, через приложение «Мой Киевстар», если вы являетесь абонентом мобильного оператора, или же просто купив в магазине розничной сети соответствующую сим-карту.