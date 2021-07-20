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Держава пішла назустріч українцям: розмитнити «євробляхи» можна онлайн

20.07.2021
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У нашій країні, на жаль, існує велика кількість проблем, пов’язаних з так званими «євробляхами». У Європі багато хто продає машини задешево, а наші співвітчизники люблять їх купувати і переганяти в Україну, користуючись проблемами вітчизняного законодавства.


Незважаючи на те, що кожному українцеві зрозуміло, що євробляхи мають певні переваги, слід пам’ятати, що їх все-таки необхідно розмитнити. Раніше це було досить складним процесом, проте зараз держава, здається, нарешті вирішила піти назустріч українцям: тепер розмитнення можна дуже просто здійснити в онлайновому режимі.

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Як розмитнити авто онлайн

Як повідомила Державна митна служба на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, відповідно до законів України від 15.04.2021 1403-ІХ і 1402-ІХ, вводиться спрощене розмитнення автомобілів. Це, втім, є лише тимчасовим заходом, так що необхідно поспішити, якщо ви дійсно хочете «легалізувати» свою покупку, зроблену в Європі.

Державна митна служба розробила відеоінструкцію для громадян. Йдучи за підказками з цієї інструкції, будь-хто зможе запросто розмитнити свою машину з європейськими номерами, адже саме для цього вона і створювалася. Як повідомляється, весь процес від самого першого клацання за посиланням, викладеному на офіційній сторінці відомства, і до отримання українського номера, займе не більше двадцяти хвилин. Вирішити проблему і позбутися від небезпеки можливих штрафів та інших покарань за порушення законодавства можна буквально за ранковою кавою!

Задекларувати автомобіль, ввезений вами з країн Європейського Союзу або придбаний у когось, хто займається цим бізнесом організовано, можна в особистому кабінеті веб-порталу «Єдине вікно», тобто за посиланням https://cabinet.customs.gov.ua/ login.

Все, що від вас буде потрібно – це просто вказати дані документів, а також сплатити онлайн необхідну суму грошей. Таким чином, епоха великої кількості нерозмитнених автомобілів повинна нарешті підійти до кінця.

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20.07.2021
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