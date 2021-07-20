Государство пошло навстречу украинцам: растаможить «евробляхи» можно онлайн

В нашей стране, к сожалению, существует большое количество проблем, связанных с так называемыми «евробляхами». В Европе многие продают машины задешево, а наши сограждане любят их покупать и перегонять в Украину, пользуясь проблемами отечественного законодательства.





Несмотря на то, что каждому украинцу понятно, что евробляхи имеют определенные достоинства, следует помнить, что их все-таки необходимо растаможить.

Раньше это было достаточно сложным процессом, однако сейчас государство, кажется, наконец-то решило пойти навстречу украинцам: теперь растаможку можно очень просто осуществить в онлайновом режиме.

Как растаможить авто онлайн

Как сообщила Государственная таможенная служба на своей странице в социальной сети Facebook, в соответствии с законами Украины от 15.04.2021 1403-ІХ и 1402-ІХ, вводится упрощенное растаможивание автомобилей. Это, впрочем, является только временной мерой, так что необходимо поспешить, если вы действительно хотите «легализовать» свою покупку, совершенную в Европе.

Государственная таможенная служба разработала видеоинструкцию для граждан. Следуя данной инструкции, любой сможет запросто растаможить свою машину с европейскими номерами, ведь именно для этого она и создавалась. Как сообщается, весь процесс от самого первого щелчка по ссылке, выложенной на официальной страничке ведомства, и до получения украинского номера, займет не больше двадцати минут. Решить проблему и избавиться от опасности возможных штрафов и других наказаний за нарушение законодательства можно буквально за утренним кофе!

Задекларировать автомобиль, ввезенный вами из стран Европейского Союза или приобретенный у кого-то, кто занимается данным бизнесом организованно, можно в личном кабинете веб-портала «Единое окно», то есть по ссылке https://cabinet.customs.gov.ua/login. Все, что от вас потребуется — это просто указать данные документов, а также уплатить онлайн необходимую сумму денег.

Таким образом, эпоха большого количества нерастаможенных автомобилей должна наконец-то подойти к концу.