Печальная пятерка: названы категории пенсионеров, которые могут не получить пенсии

Некоторым украинцам могут уже вскоре отказать в выплате пенсий. Всему виной проверка Министерства финансов. В ведомстве решили выяснить, соответствуют ли пенсионеры, которые сейчас получают ежемесячные выплаты и надбавки, всем требованиям Пенсионного фонда.





Таким образом некоторым пенсионерам может угрожать даже полное лишение пенсий. В пенсионном фонде Украины перечислили все категории граждан, которых согласно с актуальным законодательством государство имеет полное право лишить ежемесячного дохода.

В частности потерять пенсию могут:

украинцы, которые сфальсифицировали свои пенсионные документы;

граждане, которые допустили ошибку в фамилии в процессе оформления пенсионных документов;

пенсионеры, которые в течение долгого времени проживают за рубежом;

лица, которые не получают положенные им выплаты более чем 6 месяцев;

граждане, которые поменяли прописку, или являются внутренне перемещенными лицами, и не сообщили об изменениях в Пенсионный фонд.

Конечно, решение о лишении пенсии можно будет обжаловать в суде. Но для этого нужны законные основания и соответствующие доказательства. Прежде чем подавать в суд, стоит все же обратиться в Пенсионный фонд Украины. Хотя как оказалось, самому ПФУ никакое судебное решение для лишения гражданина пенсии не нужно. Ведь у ведомства уже есть соответствующие полномочия.

Тема о целесообразности осуществления пенсионных и социальных выплат некоторым категориям граждан поднимается во властных кругах уже не в первый раз. В частности, недавно, во-время проведения «круглого стола» по поводу лишения пенсий и соответствующих судебных решений, все присутствующие имели возможность ознакомиться с интересной информацией.

Галина Третьякова, главенствующая в профильном комитете ВРУ по вопросам соцобеспечения, заметила, что пока государство не в состоянии выполнить все решения судов относительно льгот и пенсионных выплат. Для этого нужно либо повышать налоги, либо сокращать количество льготников. Эксперт высказала мнение, что по примеру стран Евросоюза социальные стандарты в Украине стоит снизить как минимум на 20%.