Це налаштування суттєво збільшить автономність вашого смартфону на 20 відсотків

Напевно немає такого користувача смартфона, який не хотів би збільшити час роботи свого апарату без підзарядки. Існує багато способів це зробити, наприклад, можна зменшити яскравість дисплея або відключити енергоємні додатки, але всі вони приносять незручності. Підвищити автономність пристрою без зайвих втрат допоможе один прийом.





Що таке адаптивні повідомлення

Це спеціальний додаток, що здійснює аналіз повідомлень, що надходять користувачеві.

На основі аналізу дій програма сортує вхідні повідомлення і показує тільки необхідні. Ця функція буде корисна тим, хто щодня отримує масу непотрібних повідомлень на свій смартфон.

Однак адаптивні повідомлення можуть також блокувати важливі та очікувані повідомлення.

Наприклад, ви чекаєте якесь сповіщення, але додаток не вважає його пріоритетним і заблокував показ в спливаючому рядку.

Доведеться заходити і перевіряти його надходження вручну.

Плюси відключення адаптивних повідомлень

Якщо для користувача немає значення, які сповіщення будуть показуватися першими в рядку оповіщення, то функцію можна відключити. До того ж це системний додаток.

Він завжди працює у фоновому режимі, а значить, додатково споживає енергію смартфона. Після його відключення автономність пристрою зросте приблизно на 20%.

Крім цього ви позбудетеся від послуги, яка постійно відстежує вашу активність і вподобання.

З огляду на те, що додаток може приховувати вхідні оповіщення на свій розсуд, його відключення зніме блокування важливих повідомлень.

Так ви не пропустите ні одне повідомлення, чи то інформація про надходження важливого замовлення від інтернет-магазину або СМС про зарахування заробітної плати.

Як відключити

Деактивувати функцію досить просто.

Для цього необхідно в меню телефону зайти в «Налаштування», вибрати розділ «Сповіщення», далі – «Адаптивні повідомлення» і перемістити бігунок вліво.

Якщо важко знайти цей пункт самостійно, то скористайтеся рядком пошуку. Введіть слово «Повідомлення», і на екрані з’явиться необхідна вкладка. Далі повторіть описаний алгоритм.

Багато власників сучасних телефонів, хто знає про нюанси їх роботи, відключають цей додаток майже відразу після придбання нового апарату.

Інші ж роблять це лише тоді, коли з’являється гостра потреба продовжити час роботи смартфона, а зарядити його ніде.