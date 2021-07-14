Названы знаки зодиака, которые сразу лезут в драку

Для каждого из представителей разных зодиакальных знаков характерны свои особенности и черты характера. Однако некоторые из них имеют особенно крутой нрав. Они склонны к ссорам, могут «вспыхнуть» из-за пустяка и сразу же броситься в драку.





Кто они – эти эмоциональные и резкие персонажи зодиакального круга?

Овен

Представители этого знака рождены победителями. У них сильный характер и яркий темперамент. А для достижения желаемых целей Овны обычно выбирают агрессивные методы.

Для представителей этого знака чрезвычайно важно защитить свое достоинство. Ради этого они способны на все. Астрологи советуют не спорить с Овном, и попытаться пресечь конфликт еще в момент его зарождения. Не вступайте в битву – вы вряд выдержите мощный напор Овна.

Близнецы

Это наиболее воинственный знак зодиака. Близнецы очень чувствительны к поведению близкого окружения. Переходить их личные границы, навязчиво о чем-то расспрашивать точно не стоит. Вы можете получить агрессивный отпор, который принесет большую душевную боль.

Однако представители этого знака и мухи не обидят, если не вмешиваться в их дела. С ними важно тонко чувствовать дистанцию.

Лев

Для Львов очень важна их правота. Когда они встречают оппонента, который решился высказать противоположное мнение, вспыхивают как спичка. И тогда уже держитесь.

Представители эмоционального знака будут шуметь и стоять на своем до последнего. Если же вы захотите прекратить спор, достаточно лишь согласиться с мнением Льва. И все встанет на свои места.

Стрелец

Поражение – вот что Стрельцы ненавидят больше всего. Проигрыш в споре или спортивной игре, обида, на которую не удалось ответить – все это приносит им ужасную боль. Представители этого знака стремятся отомстить, доказать свое превосходство, утвердить себя в роли триумфатора.

Нужно просто дать Стрельцу возможность проявить себя с наилучшей стороны. Тогда он сможет хотя бы немного остыть.