Киевстар запустил новый тарифный план, о котором давно мечтали абсолютно все

Время от времени все мобильные операторы обновляют свои услуги, ведь прогресс не стоит на месте. К примеру, выпускают новые тарифные планы, которые включают большое количество услуг, о которых мечтают абсолютно все. Недавно новый тариф запустил лидер украинского рынка мобильной связи, компания «Киевстар». Что же это за уникальный тариф, и чем он больше всего выделяется среди всех без исключения прочих? Давайте же выясним это и разберемся в этом вопросе.





Что входит в новый тарифный план от «Киевстар»

Каждый тарифный план в первую очередь оценивают по тому, сколько и каких услуг в него входит, и сколько вы должны за них платить. Что ж, давайте же выясним, что вы будете получать в новом тарифе от «Киевстар». Вот какой пакет услуг в него входит:

Двенадцать гигабайтов мобильного Интернета.

Полностью безлимитные звонки внутри сети Киевстар.

Сто двадцать минут звонков на другие украинские номера, а также за рубеж на номера таких стран, как Италия, Польша, Россия, Германия, Чехия.

Пакет услуг телевидения «Киевстар ТВ Лёгкий» без дополнительной оплаты.

Услуга «Доктор онлайн» без оплаты.

Пакет «Киевстар Футбол Лёгкий».

Безлимиты на государственные сервисы, такие, как приложение «Дія», а также на социальные сети, мессенджеры, образовательные сайты и наиболее популярные игры.

Абонентская плата в данном тарифном плане составляет всего сто семьдесят пять гривен за операторский месяц, то есть четыре недели или двадцать восемь календарных дней. Это очень небольшая плата за столь достойный пакет услуг.

Тарифный план, о котором идет здесь речь, носит простое название «Розваги без меж». Вы можете подключить его любым из стандартных способов, например, через приложение «Мой Киевстар», если вы являетесь абонентом мобильного оператора, или же просто купив в магазине розничной сети соответствующую сим-карту.