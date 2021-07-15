Київстар запустив новий тарифний план, про який давно мріяли абсолютно всі

Час від часу всі мобільні оператори оновлюють свої послуги, адже прогрес не стоїть на місці. Наприклад, випускають нові тарифні плани, які включають велику кількість послуг, про які мріють абсолютно всі. Нещодавно новий тариф запустив лідер українського ринку мобільного зв’язку, компанія «Київстар». Що ж це за унікальний тариф, і чим він найбільше виділяється серед всіх інших без винятку? Давайте ж з’ясуємо це і розберемося в цьому питанні.





Що входить в новий тарифний план від «Київстар»

Кожен тарифний план в першу чергу оцінюють за тим, скільки і які послуги в нього входить, і скільки ви повинні за них платити. Що ж, давайте ж з’ясуємо, що ви будете отримувати в новому тарифі від «Київстар». Ось який пакет послуг в нього входить:

Дванадцять гігабайт мобільного Інтернету.

Повністю безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар.

Сто двадцять хвилин дзвінків на інші українські номери, а також за кордон на номери таких країн, як Італія, Польща, Росія, Німеччина, Чехія.

Пакет послуг телебачення «Київстар ТВ Легкий» без додаткової оплати.

Послуга «Доктор онлайн» без оплати.

Пакет «Київстар Футбол Легкий».

Безліміти на державні сервіси, такі, як додаток «Дія», а також на соціальні мережі, месенджери, освітні сайти і найбільш популярні ігри.

Абонентська плата в даному тарифному плані становить всього сто сімдесят п’ять гривень за операторський місяць, тобто чотири тижні або двадцять вісім календарних днів. Це дуже невелика плата за такий гідний пакет послуг.

Тарифний план, про який йде тут мова, носить просту назву «Розваги без меж». Ви можете підключити його будь-яким із стандартних способів, наприклад, через додаток «Мій Київстар», якщо ви є абонентом мобільного оператора, або ж просто купивши в магазині роздрібної мережі відповідну сім-карту.