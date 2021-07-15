Ціна на новий гаджет від Xiaomi неймовірно знизилася

Існує величезна кількість гаджетів найрізноманітнішого призначення. Наприклад, фітнес-браслети. Найкращим серед них є Xiaomi Mi Band 6. На старті продажів його ціна була досить високою, проте зараз вона досить сильно впала, про що свідчать дані з агрегаторів, таких, як hotline.ua.





Чим виділяється новий фітнес-браслет?

Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 6 виділяється прекрасним обладнанням. Зокрема, діагональ його AMOLED-дисплея становить цілих 1,56 дюйма, а його роздільна здатність – 486 на 152 пікселів. Його захист проти води дозволяє йому витримувати тиск до п’ятдесяти метрів, тобто з ним можна спокійно пірнати навіть із аквалангом. Також девайс може похвалитися двома мегабайтами пам’яті для зберігання даних.

Крім різних функцій для контролю за своїм здоров’ям, новітній фітнес-браслет також пропонує і ряд інших корисних речей, наприклад, можливості органайзера: секундомір, розумний будильник, а також управління затвором камери вашого телефону. Налаштувати даний гаджет вкрай просто, для цього потрібно лише завантажити необхідну для цього безкоштовну програму Mi Fit у версії для «андроїда» або айфонів.

Але це все «лірика», в той час як більшу частину покупців хвилює в першу чергу ціна даного гаджета. Спочатку він був досить дорогим, однак зараз, судячи зі статистики на популярному торговому онлайновому майданчику hotline.ua, на даний момент його можна придбати за тисячу сто гривень або трохи більшу ціну. Ось скріншот, який наочно показує, наскільки сильно впала його вартість:

Ціни все ще можуть змінюватися, так як це імпортний товар, а значить, вони залежать як мінімум від курсу юаня і долара. Проте, більш сильного падіння ціни, швидше за все, не буде. Так що тим, хто хоче придбати даний фітнес-браслет, найкраще зробити це зараз, поки ціна для цього максимально сприятлива.