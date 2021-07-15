Цена на новый гаджет от Xiaomi невероятно упала

Существует огромное количество гаджетов самого разного предназначения. К примеру, фитнес-браслеты. Самым лучшим среди них является Xiaomi Mi Band 6. На старте продаж его цена была достаточно высокой, однако сейчас она достаточно сильно упала, о чем свидетельствуют данные из интернет-магазинов.





Чем хорош новый фитнес-браслет?

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 6 выделяется отличным оборудованием. В частности, диагональ его AMOLED-экрана составляет 1,56 дюйма, а разрешение — 486 на 152 пикселя. Его защита против воды позволяет ему выдерживать давление до пятидесяти метров, то есть с ним можно спокойно нырять. Также девайс может похвастаться двумя мегабайтами памяти для хранения данных.

Помимо различных функций для контроля за своим здоровьем, новейший фитнес-браслет также предлагает и ряд других полезных вещей, к примеру, возможности органайзера: секундомер, умный будильник, а также управление затвором камеры вашего телефона. Настроить данный гаджет крайне просто, для этого требуется только скачать необходимую для этого бесплатную программу Mi Fit в версии для «андроида» или айфонов.

Но это все «лирика», в то время как большую часть покупателей волнует в первую очередь цена данного гаджета. Поначалу он был достаточно дорогим, однако сейчас, судя по статистике на популярной торговой онлайновой площадке hotline.ua, на данный момент его можно приобрести за тысячу сто гривен или чуть большую цену. Вот скриншот, который наглядно показывает, насколько сильно упала его стоимость:

Цены все еще могут меняться, так как это импортный товар, а значит, они зависят как минимум от курса юаня и доллара. Тем не менее, более сильного падения цены, скорее всего, не будет. Так что тем, кто хочет приобрести данный фитнес-браслет, лучше всего сделать это сейчас, ведь цена самая подходящая для данной покупки.