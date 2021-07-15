Новий мобільний оператор запустив тарифний план за копійки

Оператор мобільного зв’язку Lycamobile, з’явився в нашій країні зовсім недавно. Тим не менш, він встиг прославитися дуже цікавими тарифними планами, в яких можна платити копійки, але, тим не менше, отримувати прекрасні пакети послуг, які у інших операторів коштуватимуть набагато більше!





Що входить в дешеві тарифні плани?

Lycamobile пропонує українцям кілька тарифних планів, які відрізняються за обсягом абонентської плати і кількістю послуг, які в них можна отримати. Найдешевший серед них дозволяє отримати за копійчану плату в тридцять гривень на місяць наступний пакет:

Чотири гігабайти мобільного інтернету

Двісті хвилин дзвінків на номери всіх українських операторів, в тому числі і стаціонарного зв’язку

Сорок хвилин дзвінків на закордонні номери по всьому світу.

Безлімітні дзвінки в мережі Lycamobile по Україні і триста хвилин на дзвінки в мережі за кордон.

Як правило, такий пакет послуг у інших мобільних операторів коштує не менше ста гривень на місяць, а то й більше, адже він виходить за звичні рамки соціальних тарифних планів, де ви отримуєте виключно необхідний мінімум послуг. У чому ж підступ?

Ніякого підступу немає, неймовірна дешевизна тарифів Lycamobile пояснюється його моделлю віртуального оператора, який працює через інтернет і не орендує необхідну інфраструктуру. Це дозволяє йому не витрачати гроші на зарплати працівників і підтримку мереж. Саме ці витрати і становлять левову частку кінцевої вартості мобільних послуг для споживача.

Назва цього тарифного плану – «Все в одному XS». Підключитися до нього можна онлайн, це робиться у декілька найпростіших кроків. Все, що від вас вимагається – просто зареєструватись на сайті, оформити заявку і вказати свою адресу. Сім-карта прийде до вас поштою найближчим часом.